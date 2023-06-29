Путин: России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов

России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях - в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа, - отметил глава государства. - Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы".