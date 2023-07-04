Путин: Объемы торговли России со странами ШОС выросли до рекордных $263 млрд

Объемы торговли России со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в прошлом году выросли на 30% до рекордных $263 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения. Его слова приводит ТАСС.

«Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми, — отметил он. — Торговля России с государствами — членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть — [на] 37%, достигнув рекордных $263 млрд», — подчеркнул президент.

По его словам, за январь — апрель этого года показатель увеличился еще на 35%.

На саммите Путин также заявил, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах — рублях и юанях.