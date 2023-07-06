Российский аналог газировки Dr. Pepper получил название Dr Pi

Российский дистрибьютор напитков «ФудВэй» начал производство и продажу газировки Dr Pi — российского аналога Dr. Pepper, сообщили Sostav в компании. Пока что у напитка три вкуса — оригинальный (вишня), «Кола» и «Кола Ваниль». Это популярный вкус, и в том числе перспективная ниша с учетом ухода корпораций, считают в «ФудВэй». В дальнейшем компания планирует расширить линейку.

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Название и идею напитка разработало агентство Iconicolor — упаковка вдохновлена числом Пи (3,141592653.). Специалисты и ученые говорят, что число Пи имеет важное значение в нашей жизни, в разных ее сферах. Креаторы применили эту философию: Dr Pi, как напиток для наслаждения жизнью и познания мира. На ассоциациях с математической постоянной будет строиться маркетинговая кампания.

Сейчас Dr Pi продается на крупных маркетплейсах и в торговых сетях. Бизнес-план «ФудВэй» по производству и развитию бренда Dr Pi в России рассчитан на 10 лет. Планируется выпускать два млн литров продукции в месяц. Инвестиции составят 50 млн руб.

Николай Комаревцев, генеральный директор ООО «ФудВэй»:

«Когда увидели, что в России отечественные напитки в основном дороже местного производства, то появился интерес начать производство в России, чтобы сделать продукт более доступный по цене, с хорошим качеством».