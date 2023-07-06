Президент Финляндии признал неэффективность ухода финских компаний из России

Уход всех финских компаний с рынка РФ не привел к каким-либо катастрофическим последствиям для России, рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом пишет Le Monde.

Саули Ниинисте отметил, что Хельсинки ввели ряд санкций против России, а также вывели из страны все компании. Он подчеркнул, что Финляндия - одна из немногих стран, которая полностью вывела свои фирмы с российского рынка.

«К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», - заметил политик.

По его оценке, неэффективность мер против Москвы обусловлена тем, что многие государства сохранили с Россией торговые отношения.