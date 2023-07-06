Президент Финляндии признал неэффективность ухода финских компаний из России

Президент Финляндии: уход финских компаний с рынка РФ оказался бесполезен
Уход всех финских компаний с рынка РФ не привел к каким-либо катастрофическим последствиям для России, рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом пишет Le Monde.
Саули Ниинисте отметил, что Хельсинки ввели ряд санкций против России, а также вывели из страны все компании. Он подчеркнул, что Финляндия - одна из немногих стран, которая полностью вывела свои фирмы с российского рынка.
«К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», - заметил политик.
По его оценке, неэффективность мер против Москвы обусловлена тем, что многие государства сохранили с Россией торговые отношения.
Ранее в МИД Финляндии призвали кредитные организации республики предоставить в ведомство данные о крупных вкладах граждан России и Белоруссии.
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