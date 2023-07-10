Белоруссия предложила открыть в Свердловской области аналог IKEA

"Конечно, для нас сегодня важно сотрудничество с нашими белорусскими друзьями. Уже за долгие годы сотрудничества мы доказали, что мы для Республики Беларусь и Республика Беларусь для Свердловской области - это самый надежный партнер", - сказал Куйвашев.