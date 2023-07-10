Мишустин потребовал добиваться независимости от импорта во всех ключевых отраслях

"Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Для этого нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях", - сказал он.