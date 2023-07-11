В Белоруссии считают, что Минск и Москва реализуют импортозамещающие проекты за 2-3 года

"Эти технологии, предприятия, которые будут созданы в ближайшие два-три года, решат те проблемы, которые возникли в настоящее время с учетом определенных действий недружественных стран", - сказал белорусский вице-премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства Белоруссии.