Мантуров: к 2025 году РФ полностью импортозаместит литий

В России ожидается полное импортозамещение зарубежного лития к 2025 году, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Однако эксперты считают, что это может произойти ближе к 2030 году.

В настоящее время Россия получает только около 30% от необходимого объема литиевого сырья из-за санкций и прекращения поставок из Чили и Аргентины. КНР продолжает поставки, при этом испытывая дефицит этого сырья.

Литий необходим для производства аккумуляторов электромобилей и электроники. В России пока не разрабатываются необходимые месторождения лития, и власти стремятся устранить этот пробел как можно скорее. Уже в этом году планируется начать опытно-промышленную отработку техногенных отвалов Завитинского литиевого месторождения в Забайкальском крае. Также есть другие проекты на Талангуйской перспективной площади в Забайкалье и на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.

По словам Мантурова, стратегия развития металлургической промышленности страны до 2030 года предусматривает обеспечение потребностей страны в литии за счет добычи на различных месторождениях.