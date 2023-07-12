В ЦБ рассказали о процессах импортозамещения

Трансформация экономики больше затронула географию экспортных и импортных поставок, чем их физический объем, следует из бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды". При этом процессы замещения импорта внутренним производством происходят не так быстро.

"Трансформация в российской экономике больше затронула географию экспортных и импортных поставок, чем их физический объем. Основной причиной стала высокая адаптивность многих компаний, показавших способность оперативно перестраивать производственные процессы и логистические цепочки, пусть зачастую ценой возросших затрат. При этом процессы замещения импорта внутренним производством происходят не так быстро", - говорится в документе.

Так, согласно его авторам, автомобильная и лесная промышленность, а также авиаперевозки далеки от восстановления. Однако отрасли, ориентированные на госзаказ, обрабатывающая промышленность в целом и индустрия внутреннего туризма достигли рекордных показателей.

"Большинство проблем, связанных с поддержанием текущих объемов производства, так или иначе решаются. При этом происходят запаздывание в реализации и удорожание стоимости сложных проектов, что негативно сказывается на их экономической эффективности. Поэтому в части экономики, ориентированной на внутренний спрос, основные структурные сдвиги еще впереди", - указывается в документе.