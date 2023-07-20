«Билайн» начнет устанавливать отечественное оборудование 4G

«Билайн» первым среди операторов мобильной связи начнет тестирование отечественного оборудования 4G. Уже осенью компания собирается устанавливать базовые станции российского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Билайна» Владимира Вальковича.

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В первую очередь отечественное оборудование будет использоваться в сельской местности и для покрытия автодорог. Тестирование работоспособности базовых станций пройдет в Ленинградской или Нижегородской областях. При этом сеть будет максимально приближена к реальным условиям, в том числе с созданием нагрузочного трафика и аварийных ситуаций.