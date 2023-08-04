Мишустин поручил проработать развитие производства отечественных материалов для протезов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до ноября представить в правительство предложения по развитию производства комплектующих для протезно-ортопедических изделий.

Поручение адресовано Минпромторгу, Минтруду, Минздраву и Росздравнадзору. Ведомства должны направить в правительство предложения по развитию отечественного сырья, материалов и комплектующих, из которых изготавливаются протезно-ортопедические изделия, предназначенные для реабилитации.

Помимо этого, дано поручение проработать предложения сенаторов по развитию производства и переработки шерсти, а также совершенствованию системы таможенного регулирования в этой сфере. Поручение дано Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину, Федеральной таможенной службе вместе с заинтересованными регионами. Доклад по этой теме Мишустин ожидает к ноябрю.