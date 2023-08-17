Оценены темпы России в импортозамещении отбеливателей бумаги
В России производство отбеливателей для бумаги закрывает потребности отечественных предприятий, которые занимаются выпуском бумаги, на 90%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Минпромторг РФ.
В ведомстве подчеркнули, что сегодня в стране оптические отбеливатели для бумаги выпускает тамбовский завод «Пигмент». Там же указали на увеличение в 2022 году объема производства.
Сейчас тамбовское предприятие производит 8 наименований жидких отбеливателей и 6 — сухих, отметили в Минпромторге. Там также обратили внимание на то, что программа по продвижению местных химикатовпозволяет производить порядка 7 тысяч тонн отбеливателей в год.
Также в ведомстве сообщили о планах до 2025 года повысить качество отбеливателей «до уровня европейских аналогов». Кроме того, отмечается, что в стране запустят дополнительную сервисную программу и создадут проектные группы для взаимодействия с технологами комбинатов.