Оценены темпы России в импортозамещении отбеливателей бумаги

В России производство отбеливателей для бумаги закрывает потребности отечественных предприятий, которые занимаются выпуском бумаги, на 90%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Минпромторг РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня в стране оптические отбеливатели для бумаги выпускает тамбовский завод «Пигмент». Там же указали на увеличение в 2022 году объема производства.

Сейчас тамбовское предприятие производит 8 наименований жидких отбеливателей и 6 — сухих, отметили в Минпромторге. Там также обратили внимание на то, что программа по продвижению местных химикатовпозволяет производить порядка 7 тысяч тонн отбеливателей в год.