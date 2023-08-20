Минск согласовывает с Москвой ещё 12 импортозамещающих проектов в промышленности, заявил вице-премьер страны Петр Пархомчик в интервью ОНТ.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, дополнительно на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 млрд руб., которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Минск готов участвовать в программе обновления общественного транспорта в России и может поставить до 15% необходимого объёма техники.