Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием

"На днях произошло важнейшее событие - первый полет совершил самолет SJ, оснащенный отечественными системами и механизмами. Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок", - сказал глава кабмина.