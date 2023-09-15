Собянин: более 3 тыс. брендов стали участниками программы "Сделано в Москве"

Программа "Сделано в Москве" за год привлекла более 3 тыс. брендов, она открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За год участниками программы "Сделано в Москве" стали больше 3 тыс. брендов. Главная задача обновленной программы - продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку - от рекламы до выставок", - написал Собянин.

По его словам, столичные компании представлены на платформе сделановмоскве.рф. За год онлайн-шоурум посетили больше 2 млн уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Wildberries, Ozon и "Сбермегамаркете".

Программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. К ней присоединились такие бренды, как завод "Москвич" и комбинат "Добрынинский", добавил мэр.