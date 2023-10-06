В России создали первые отечественные масла для вантовых мостов
В России создали первый высокотехнологичный смазочный материал, который увеличит долговечность подвесных мостов. Продукция будет защищать от влаги, климатических воздействий и эксплуатационных нагрузок. Формулу смазки разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области, рассказали URA.RU в компании.
«Специалисты „Газпромнефть — смазочные материалы“ совместно с проектировщиками и строителями создали продукт, который в России до сих пор не производили. После тестов сможем оперативно запустить серийный выпуск», — заявил гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
Рецептура смазки полностью основана на отечественных базовых маслах и присадках. Материал создает защитное покрытие на вантах — металлических элементах подвесных мостов.