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В России создали первые отечественные масла для вантовых мостов

В России создали первый высокотехнологичный смазочный материал, который увеличит долговечность подвесных мостов. Продукция будет защищать от влаги, климатических воздействий и эксплуатационных нагрузок. Формулу смазки разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области, рассказали URA.RU в компании.

В России создали первые отечественные масла для вантовых мостов
© РИА Новости

«Специалисты „Газпромнефть — смазочные материалы“ совместно с проектировщиками и строителями создали продукт, который в России до сих пор не производили. После тестов сможем оперативно запустить серийный выпуск», — заявил гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Рецептура смазки полностью основана на отечественных базовых маслах и присадках. Материал создает защитное покрытие на вантах — металлических элементах подвесных мостов.

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