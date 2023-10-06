В России создали первые отечественные масла для вантовых мостов

В России создали первый высокотехнологичный смазочный материал, который увеличит долговечность подвесных мостов. Продукция будет защищать от влаги, климатических воздействий и эксплуатационных нагрузок. Формулу смазки разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области, рассказали URA.RU в компании.