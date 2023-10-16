Школкина: России и Вьетнаму будет выгоден переход на расчеты в нацвалютах

Расчеты в национальных валютах между Россией и Вьетнамом будут выгодны обеим странам и поспособствуют увеличению взаимного товарооборота. Об этом 16 октября заявила первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Вьетнама.

Школкина напомнила, что сейчас основная доля расчетов (86,5 процента) между Россией и Вьетнамом ведется в долларах США, при этом в основном расчеты осуществляются через банки-корреспонденты третьих лиц.

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«Вместе с тем было бы взаимовыгодно, если бы наши страны перешли на расчеты в национальных валютах», — цитирует депутата ТАСС.

Парламентарий уточнила, что для этого участникам внешнеэкономической деятельности нужен доступ к ликвидности во вьетнамских донгах. Также, по мнению Школкиной, в расчетах между двумя странами следует «более активно использовать площадку совместного Вьетнамско-Российского банка».

«Сегодня же Вьетнамско-Российский банк испытывает недостаток ликвидности во вьетнамских донгах, что не позволяет ему удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов, причем как из России, так и из Вьетнама», — отметила депутат.

Также Надежда Школкина обратилась к парламентариям Вьетнама с просьбой изучить возможность изменить законодательство и позволить вьетнамским банкам «подключиться к альтернативным каналам обмена финансовой информацией, в том числе к Системе передачи финансовых сообщений Банка России».

Кроме того, депутат отметила, что российская сторона «озабочена серьезным сокращением приема карты «Мир» на территории Вьетнама. Это влияет на комфортное пребывание российских туристов во Вьетнаме «и не способствует увеличению турпотока», пояснила она.