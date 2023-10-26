Мексика одобрила запуск первого производства текилы в России

Калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» была выдана лицензия правительства Мексики на производство текилы в России. С таким заявлением выступил на презентации IPO «Кристалла» владелец завода Павел Победкин, передает РБК.

© Unsplash

По его словам, сегодня производить текилу со 100-процентным содержанием агавы можно только в семи штатах Мексики.

Напиток с содержанием агавы 49% разрешено импортировать в виде балка (то есть дистиллята, который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других государствах).

«Кристалл» пытался добиться получения мексиканской лицензии целый год, уточнил владелец предприятия. Запустить производство должны по втором квартале 2024 года.