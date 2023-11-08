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Названа доля продуктов РФ в магазинах страны

Доля отечественных продуктов в магазинах России достигла 90% в большинстве категорий. Такое заявление сделал статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Названа доля продуктов РФ в магазинах страны
© РИА Новости

«По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», — сказал он на пленарной сессии международного форума «Всемирный день качества».

Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ей СВО на Украине. На данный момент готовится уже 12 пакет ограничений. В частности, санкции коснулись ввоза в РФ ряда товаров, в том числе алкогольной и косметической продукции. Кроме того до конца 2023 года власти России продлили запрет на ввоз из недружественных стран мяса, рыбы, молока, фруктов и овощей.

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