Названа дата запуска первой полностью импортозамещенной «Ласточки»

28 декабря будет запущена первая полностью импортозамещенная «Ласточка». Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе РЖД.

Новому поезду уже дали имя — «Финист».

— Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» (...) Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, — рассказали в компании.

Представители РЖД уточнили, что первый «Финист» отправится от платформы вокзала в Екатеринбурге, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский, передает РИА Новости.

Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

Также Владимир Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.