РЖД поставят составы импортозамещенной «Ласточки» в 21 регион

Некоторые регионы России получат новые подвижные составы импортозамещенной "Ласточки" - электропоезда "Финист". Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии "Ласточка" - абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", - сказал Белозеров.

28 декабря из Екатеринбурга на сети РЖД вышел первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" - электропоезд "Финист".

"Финист" - новый российский электропоезд постоянного тока, который соответствует современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении.