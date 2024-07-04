В Минпромторге назвали условие успешного импортозамещения

Российская продукция должна продаваться на внешних рынках — это важное условие успешного импортозамещения. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в интервью РИА Новости.

По его словам, такие рассуждения кажутся парадоксальными лишь при первом рассмотрении. Однако полноценно локализованный продукт можно выпускать только в том случае, если он обладает экспортным потенциалом. Внутренний рынок — ограничен.

Это правило справедливо для любой продукции. Если за границей есть спрос, то возникает стимул обеспечить максимальную локализацию внутри РФ, организовав местных поставщиков.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас Россия успешно импортозамещает продукцию в таких секторах как энергетика и пищевая промышленность. Есть хорошие результаты в авиационной отрасли, судостроении и в сфере минеральных удобрений.

В то же время аналитики Института переходных экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) полагают, что импортозамещение в России на деле означает уход от одного иностранного поставщика к другому. В тех сегментах, где не удалось найти аналоги подсанкционных товаров, наблюдается дефицит.