«Ростех» назвал поставщиков деталей для импортозамещенного МС-21

Госкорпорация определила 56 компаний, которые будут поставлять основные детали для российского самолёта.

В частности, на Иркутском авиационном заводе состыкован фюзеляж 10-й серийной машины.

Известно, что остекление кабины экипажа будут делать в Обнинске; в Балашихе — колеса и тормоза; в Ярославле — шины.

Из Минска приедут подшипники, а из Санкт-Петербурга — топливная система. Москва отвечает за системы механизации крыла; двигатели ПД-14 поставит Пермь, пишет газета. Об этом ей в интервью рассказал начальник отдела эскизного проектирования ПАО «Яковлев» Никита Шапиро.

Лётные испытания импортозамещённого авиалайнера МС-21 планируют начать до конца этого года. Сейчас на Иркутском авиационном заводе два опытных образца самолёта имеют отечественную авионику, двигатели и системы жизнеобеспечения.