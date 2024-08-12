В России разработали первый импортозамещенный цевочный электропривод

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП, входит в Роскосмос) представил на форуме "Армия-2024" первый в России импортозамещенный цевочный электропривод.

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Об этом сообщили журналистам на предприятии.

"Данное оборудование было изготовлено в России впервые в рамках работ по импортозамещению и созданию отечественного подводного добычного комплекса. Цевочный электропривод - это точный и надежный исполнительный механизм пригодный для работы в условиях вакуума, специальных воздействующих факторов, взрывоопасных условиях", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что такой привод отличается энергоэффективностью, легкостью, компактностью, точностью позиционирования, возможностью передавать информацию о текущем состоянии без дополнительных датчиков, а также возможностью работы в агрессивной среде.

По данным НПЦАП, разработка может применяться как в аэрокосмической сфере, так и при создании изделий гражданского назначения. В частности, она может помочь при создании приводов аэродинамических рулей, элеронов, газодинамических рулей, летательных аппаратов, а также приводов управления для нефтегазовой промышленности.

На предприятии отметили, что реализуемые проекты нацелены на существенное снижение затрат и обеспечение промышленности РФ независимо от оборудования и комплектующих из-за рубежа.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.