На внедрение отечественных цифровых продуктов направят ₽2,5 млрд

На внедрение отечественных цифровых продуктов правительство России направит 2,5 млрд рублей
Кабинет министров России выделит дополнительно 2,5 млрд рублей на поддержку компаний, занимающихся развитием отечественных цифровых технологий. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По его словам, такая помощь востребована у бизнеса. Полученные средства предприятия смогут направить на приобретение ПО, лицензий для него, создание собственных технологий, оплату труда сотрудников и прочие нужды.
«Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики и для сокращения любой зависимости от иностранных аналогов», – отметил председатель правительства.
Ранее Мишустин заявил, что развитие космической ядерной энергетики в России будет необходимо для освоения Луны. Страна намерена наладить конвейерный выпуск спутников и использовать многоразовые ракеты.