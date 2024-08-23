В России появится отечественное оборудование для производства транзисторов

Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Элемент» готовится выпустить первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов к концу этого года, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге. Опытные образцы уже созданы, и планируется, что серийное производство начнётся в 2025–2026 годах. Установка предназначена для второго этапа производства пластин — эпитаксии, где на кремниевую подложку наносится нитрид галлия, используемый затем в различных устройствах, от зарядных станций до автомобильной электроники и спутниковых систем.

Компания «Элемент», созданная в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха», включает в себя крупнейшие российские предприятия, такие как «Микрон», НИИ электронной техники и другие. Разработкой установки занимаются компании «Нанотроника» и «НИИТМ», входящие в состав «Элемента». В компании подтвердили планы по запуску производства и сообщили о большом интересе со стороны потенциальных заказчиков — уже 15 компаний выразили готовность сотрудничать.

Недавно стало известно, что ВЭБ.РФ предоставит «Элементу» кредит в размере 15 млрд рублей для создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, общий бюджет проекта оценивается в 19,5 млрд рублей. По мнению экспертов, таких как автор Telegram-канала Rusmicro Алексей Бойко, новое оборудование может привлечь интерес предприятий, занимающихся производством светодиодов, транзисторов и других компонентов, и значительно повысить технологическую независимость и экспортный потенциал России в этой сфере.