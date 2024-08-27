Инвестиции резидентов технополиса «Москва» выросли в 1,4 раза в 2024 году

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил об увеличении инвестиций компаний, действующих в ОЭЗ «Технополис Москва».

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Об этом сообщает сайт kp.ru.

На территории ОЭЗ работает более 220 предприятий, из которых свыше 100 нарастили в этом году вложения в свои производства.

По сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года инвестиции выросли в 1,4 раза и составили 30 млрд рублей.

Компании обеспечили создание около 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье оптимизировали процесс получения статуса резидента ОЭЗ.