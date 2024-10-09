В Подмосковье запустят 327 проектов в сфере импортозамещения

В Московской области запустят 327 проектов технологического суверенитета, заявила региональный министр инвестиций Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает 360.ru.

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По словам министра, 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а в 119 запланирована модернизация работающих производств.

«Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

Реализация проектов позволит создать более 29 тыс. рабочих мест.

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