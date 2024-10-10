Песков рассказал о поддержке Путиным отечественных брендов одежды

Песков заявил, что Путин поддерживает отечественные бренды одежды
Президент России Владимир Путин часто выбирает одежду отечественных брендов, тем самым поддерживая российских производителей, заявил пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков.
«Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более, за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин оценил костюм губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который оказался российского производства.