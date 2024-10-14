В РФ задумались о передаче ТПП функций по сертификации импорта

В России прорабатывается инициатива, согласно которой Торгово-промышленная палата (ТПП) может получить право подтверждать происхождение импортируемых товаров. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на протокол заседания комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным издания, с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности, недовольные высокими пошлинами из-за сомнений таможни в подлинности сертификатов.

"Это [подтверждение страны происхождения] достаточно сложная процедура, и в случае с определенными странами никто не может гарантировать подтверждение той или иной информации", – отмечает вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Механизм может заработать, если ТПП страны-производителя будет выдавать собственные сертификаты происхождения для России. Пока реализуемо лишь для дружественных государств, добавила она.

До этого глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии сотрудничества со странами АСЕАН.