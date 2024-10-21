Малый бизнес покупает отечественное оборудование

Российские предприниматели предпочитают отечественное оборудование. По данным газеты «Ведомости», 74% представителей малого и среднего бизнеса покупают российское оборудование. При этом 75% из тех, кто выбрал российскую продукцию, довольны отечественными товарами и выбирают их по приемлемым ценам.

На втором месте по популярности – оборудование китайского производства, его покупают 58% предпринимателей.

Также исследование показало, что чаще всего коммерсанты приобретают промышленное, торговое и пищевое оборудование, а также необходимую технику для салонов красоты.