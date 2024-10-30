11 предприятий Забайкалья победили в конкурсе «100 Лучших товаров России»

В конкурсе «100 Лучших товаров России» победителями стали 11 предприятий Забайкальского края. До финала за звание стать лучшими в Чите боролись 80 претендентов.

Как сообщили в правительстве региона, победителями стали производители полуфабрикатов Самаева, Жалсабон, пельмени «Хао Чи», полуфабрикаты «Забайкальское застолье», колбасные изделия предпринимателя Потехиной, туркменские пироги предпринимателя Гудратовой, ««Дальневосточная вентиляционная компания», авторские светильники предпринимателя Тонких. Кроме того, в номинации «Услуги для населения» победу одержали Центр дополнительного образования «Инновационный центр IQ» и Автокомплекс OLYMP.

Продукция компаний-победителей теперь будет маркироваться логотипом Программы «100 Лучших товаров России». Конкурс проходил в марках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».