Почти 90% лифтов в России заменили на отечественные

Минпромторг России сообщил, что отечественные компании производят до 90% лифтового оборудования на российском рынке. В ведомстве отметили, что высокая степень локализации особенно важна для лифтов, устанавливаемых в рамках капитального ремонта жилых домов. Такой уровень производства стал возможен благодаря освобождению ниш после ухода иностранных поставщиков, что стимулировало российских производителей к расширению ассортимента и повышению качества.

Министерство также подчеркнуло, что правительство поддерживает развитие лифтовой отрасли: более 500 миллионов рублей выделено на создание скоростных пассажирских лифтов, новых систем управления, и других высокотехнологичных компонентов. По данным ведомства, компании уже работают над разработкой безредукторных лебёдок и частотных преобразователей, а также блоков управления, предназначенных для лифтов со скоростью более 2 метров в секунду.

Минпромторг совместно с Минстроем внёс в правительство план, направленный на поддержку лифтовой отрасли: предлагается финансировать капремонт в регионах и стимулировать спрос на отечественное оборудование. В ведомстве добавили, что российские предприятия уже наладили производство всех основных компонентов для лифтов — от лебёдок и систем управления до дверных замков и кабелей.