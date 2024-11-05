Продажи российских ноутбуков впервые обогнали американские

Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6 процента рынка по сравнению с 10 процентами у западных конкурентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что успех российских производителей стал возможен не только благодаря уходу американских конкурентов, но и из-за возросшей активности в рекламе.

За девять месяцев этого года в России продали 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей — это на 12 процентов выше показателей всего прошлого года в денежном выражении, и на шесть процентов – в количественном.

По информации источника в «Марвел-Дистрибуции», доля отечественных ноутбуков достигла 11,6 процента. Два года назад доля американских брендов составляла 30 процентов, а российских — четыре процента. В 2023 году американцы контролировали 13 процентов рынка, а российские производители — семь процентов.

Наибольший рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. В то же время основную долю (70–72 процентов) на рынке продолжают занимать производители из Китая и Тайваня (Asus, Lenovo, MSI и другие).

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что электроника и бытовая техника в России подорожают к Новому году. В качестве одной из главных причин подобной динамики аналитик назвал резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка.