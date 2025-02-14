На ЧЭМК запустили импортозамещающее производство рукавных фильтров
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), крупнейший в России производитель ферросплавов, создал и успешно запустил в работу специальный участок по пошиву импортозамещающих плоских рукавов, необходимых для фильтров, с помощью которых происходит газоочистка в основных плавильных цехах.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.
"Все плавильные цеха комбината оснащены современными газоочистками, в работе которых применяются рукавные фильтры. В условиях экономических санкций возникла проблема с поставкой фильтров, которую предприятию удалось успешно решить", - сказали в пресс-службе.
На комбинате пояснили, что для решения проблемы импортозамещения фильтров, во-первых, нашли альтернативного поставщика ткани, которая по техническим характеристикам не уступает оригинальным зарубежным аналогам. Во-вторых, запустили специальный участок по пошиву плоских рукавов. В мастерской установлены столы для раскроя, зал пошива оборудовали швейными машинами.
В пресс-службе добавили, что комбинат в 2025 году намерен заменить 20 тыс. рукавных элементов фильтров, инвестировав в этот этап экологической программы 150 млн рублей.
В состав ЧЭМК входят владивостокский филиал "Владпром", осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, а также ОСП "Горнодобывающее управление" (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок "Марганец Коми" (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).