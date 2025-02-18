В Уфе начали производить особо прочный битум для строительства автодорог

На уфимских заводах «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» стартовало промышленное производство битумов нового поколения марки PG 64-28, предназначенных для строительства автомобильных дорог. Новый материал способен выдерживать более интенсивный транспортный поток и имеет расширенный температурный диапазон эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Используемые в наименовании цифры — это максимальная и минимальная температуры эксплуатации (+64 и -28 градусов Цельсия). Эти особенности материала повышают стойкость дорожного покрытия к появлению дефектов, что особенно актуально для регионов России с большими перепадами температур.

Для определения физико-химических показателей новой марки битума PG 64-28 лаборатории уфимских НПЗ оснастили новым высокотехнологичным аналитическим оборудованием, в том числе отечественного производства, определяющим показатели качества как исходного, так и искусственно состаренного битума.

Работы по внедрению новой технологии проводили совместно со специалистами корпоративного научно-исследовательского института в Уфе.

В отличие от «классического» вяжущего битума, новый химический состав марки PG позволяет заранее и с высокой точностью прогнозировать поведение продукта в асфальтобетоне при пониженных и повышенных температурах. При таком подходе дорожные службы имеют возможность выбора наиболее подходящего битума для строительства, реконструкции или ремонта дорог, расположенных в конкретном районе той или иной климатической зоны.

В «Роснефти» отметили, что применение марок PG позволяет увеличить срок эксплуатации дорог до 12 лет, уменьшить затраты на ремонтные работы, повысить безопасность дорожного движения.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030».