В России назвали лучшие отечественные вина

Эксперты «Винного гида России» объявили результаты исследования крепленых и сладких вин отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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Лучшим сладким вином был выбран напиток Aroma от «Винодельни Криница», лучшим коллекционным крепленым вином стал «Портвейн Крымский» от «Солнечной Долины», а первые три строчки в категории марочных вин заняла «Массандра».

По данным агентства, эксперты провели анализ более 30 видов крепленых и некоторых сладких вин. В исследовании были представлены напитки из всех ключевых винодельческих регионов страны, включая Крым, в том числе Севастополь, Кубань, а также долины Дона и Дагестан.

В октябре прошлого года правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.