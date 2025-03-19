В Приморье откроют импортозамещающее производство автотранспорта

Резидент СПВ компания «Восточный Форпост» создаст импортозамещающее производство легковых и грузовых автомобилей, автобусов, фургонов, прицепов и полуприцепов, а также кузовов. Выпуск первых партий намечен на 2026 год.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, в 2027 году мощность производства составит 20 транспортных средств в месяц. Инвестор вкладывает в проект 31 млн рублей.

Предполагается строительство производственной площадки по крупноузловой сборке транспортных средств из готовых комплектующих. Новое производство закроет потребности жителей Приморского края в качественных и доступных легковых автомобилях. Также планируется предоставление услуг по ремонту и замене несущих конструкций транспортных средств.