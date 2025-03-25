Россия и Белоруссия запустили совместный проект по производству микросхем

Предприятия из России и Белоруссии запустили совместный проект по созданию фотолитографа с разрешением 350 нанометров – основного элемента для производства микросхем. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

В проекте принимают участие Зеленоградский нанотехнический центр, являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», и одна из крупных белорусских компаний.

«Создание на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ такого уникального отечественного оборудования в партнёрстве с белорусскими специалистами – это ещё один пример эффективной кооперации российских и белорусских предприятий, – отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Шаг за шагом, совместными усилиями, мы работаем над развитием собственного микроэлектронного производства в интересах экономического и технологического суверенитета наших стран».

По его словам, белорусские компании, размещающие своё производство на территории России, могут пользоваться теми же мерами поддержки, что и российские инвесторы.

Партнёрству по созданию и развитию особых (свободных) экономических зон помогает действующий с ноября 2023 года между Минэкономики двух стран меморандум.

Сейчас в области укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии на российский госкредит на сумму 105 млрд рублей запущены 27 совместных инвестпроектов в микроэлектронике, автомобилестроении, машиностроении и гидравлике, из которых свыше 20 уже реализуются.