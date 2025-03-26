Белые масла «Газпромнефть-СМ» заменят треть импортного сырья в косметике

Отечественная парфюмерно-косметическая индустрия снизит зависимость от импорта белых масел — одного из ключевых компонентов в производстве кремов, лосьонов, зубных паст и масок для волос. Теперь этот важный продукт начали выпускать в России из собственного сырья, что позволит покрыть до трети потребностей рынка уже к концу текущего года.

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Как отмечает генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец, запуск производства отечественных белых масел стал возможен после того, как продукция прошла серию строгих испытаний и получила необходимые сертификаты качества и безопасности:

— Белые масла прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость и эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное — полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа, — рассказал Анатолий Скоромец.

Представители отрасли обсудили перспективы и задачи развития российской косметики на форуме «Точки внимания косметической индустрии», организованном Минпромторгом РФ. Одной из ключевых тем стало обеспечение российских предприятий качественным и безопасным отечественным сырьем.