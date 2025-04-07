В России импортозаместят комплектующие Bosch для КамАЗов

Военно-промышленный холдинг KMZ разрабатывает агрегаты для грузовых автомобилей «КамАЗ» на замену Bosch и ZF Friedrichshafen.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора KMZ Михаила Даниленко.

«Уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов», — сказал Даниленко.

При разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы.

По его словам, серийное производство новой продукции запланировано на конец 2025 года.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.