Производство аналога «Тетра Пак» запустят в Подмосковье

Российская компания «МолоПак» запустит производство аналога упаковки шведско-швейцарской корпорации «Тетра Пак» на заводе, расположенном в подмосковном городе Чехов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором строительства предприятия в Подмосковье выступила вышеуказанная российская компания. Ожидается, что ежегодная мощность выпуска продукции на заводе составит 1,2 миллиарда картонных упаковок. Их можно будет использовать для хранения молока, соков и вина.

В ассортимент выпускаемой на предприятии продукции войдут в том числе упаковки объемов, которые ранее импортировались. Речь идет о картонных емкостях в 0,25, 0,33, 0,5 и 2 литра. «МолоПак» уже получила льготный заем на реализацию проекта. Денежные средства предоставили в Фонде развития промышленности РФ. Суммарный объем вложений составил 1,3 миллиарда рублей.

После начала боевых действий на Украине российский рынок покинули ряд крупных западных производителей асептической (стерильной) упаковки. Подобным образом поступило, в частности, руководство Tetra Pak. Оно продало свои российские активы местному менеджменту. Одним из поводов для ухода с рынка в пресс-службе шведско-швейцарской компании назвали рост издержек, вызванный сбоями в логистике. В результате западный гигант избавился в том числе от своего подмосковного завода. Преемником Tetra Pak в России стала компания «Упаковочные системы». В конце 2024 года ее представители предупредили производителей в РФ о резком повышении цен на свои продукты и услуги с 1 января.