Производство компьютеров в России выросло на фоне импортозамещения

В марте 2025 года в России зафиксирован рост производства компьютеров и электронной техники. Согласно данным Росстата, выпуск этой продукции увеличился на 13,2% по сравнению с мартом прошлого года. Если сравнивать с февралем, прирост составил 22,1%.

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Особенно заметно выросло производство самих компьютеров и комплектующих к ним — на 18,6% в годовом выражении. За первый квартал рост составил 44,1%, что указывает на стабильную положительную динамику.

Общий объем выпущенной компьютерной техники в марте оценили в 13,8 миллиарда рублей. За весь первый квартал 2025 года этот показатель достиг 34,3 миллиарда рублей.

Ранее, российская компания OpenYard запустила серийное производство материнских плат для серверов на собственном заводе в Рязанской области.