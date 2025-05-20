Минпромторг расписал планы по локализации микросхем до 2038 года

Требования к локализации производства микроэлектронных компонентов в России будут ужесточены, а планы будут расписаны до 2038 года. Это следует из поправок к 719-му постановлению правительства (ПП 719), разработанных Минпромторгом, которые опубликованы для общественного обсуждения. Эксперты рассказали "РГ", что работа над поправками заняла более двух лет.

Интегральные микросхемы являются одним из ключевых компонентов, используемых в радиоэлектронной продукции, начиная от бытовой электроники и заканчивая отраслью судостроения. Соответственно, полагают в Минпромторге, поэтапный перевод всех процессов производства интегральных микросхем на российские предприятия является необходимым шагом в формировании технологического суверенитета. Для этого предлагается внести поправки в 719-е постановление правительства, регулирующее так называемую балльную систему. Она учитывает "вес" технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения тех или иных компонентов.

Проектом предлагается расширить перечень технологических операций и комплектующих, участвующих в балльной системе оценки, привести уровень оценки к 100 баллам (максимальное значение), определить минимальные значения количества баллов по годам (до 2038 года) для целей подтверждения производства российской промышленной продукции. Наличие различных вариантов начисления баллов позволит производителям интегральных микросхем выбирать наиболее предпочтительный путь включения продукции в реестр с учетом возможности выполнить те или иные требования.

"Требования к интегральным микросхемам установлены по состоянию на 2021 год без учета тех технологических переделов и операций, которые уже успешно освоены в стране. Очевидно, что текущая редакция не может оказывать стимулирующее воздействие на развитие и локализацию данных компонентов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Вопрос о пересмотре требований к интегральным схемам с учетом усиления технологического развития производств стоял давно, уверены участники рынка.

"Пандемия и санкции позволили отечественным предприятиям существенно повысить компетенции в производстве микросхем, однако текущая редакция ПП 719 этого не учитывает. Как следствие, не создается механизмов для отказа от услуг компаний Юго-Восточной Азии. Иными словами, нет стимула выполнять операции в России", - сообщила президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга (АПРИТ) Ирина Митина.

Ключевая идея поправок - расширить набор технологических операций, формальных требований и требований к использованию российских САПР и СФ-блоков, говорит Вера Смирнова, исполнительный директор АКРП-Консорциум дизайн-центров.

"Балльная система для интегральных микросхем разработана при участии экспертов отрасли. Динамика роста количества баллов по годам и баллы за исполнение требований оставляют для компаний поле для выбора, за счет чего в первую очередь набирать баллы в ближайшие годы. Это необходимо на первый период действия постановления, когда компании будут "донастраивать" планы технологического развития и кооперации с растущими по годам требованиями к локализации", - отмечает Смирнова.

Собеседники на рынке, участвовавшие в подготовке поправок, рассказали "РГ", что работа над документом заняла больше двух лет. По их словам, был отобран ряд операций и ресурсов для их реализации, которые имело бы смысл включать в требования. Варьировался этот ряд от 5 операций до почти 100. В процессе работы остались те операции и ресурсы, которые были действительно поддержаны экспертами.

2036-2038 годы как горизонт планирования также взяты не с потолка. В процессе подготовки был разработан прогноз освоения в условно общеотраслевом масштабе. От этого была построена динамика баллов по годам. Сложность заключалась в том, чтобы найти баланс между теми, кто уже завтра готов все делать здесь, и теми, кто в погоне за более высокими параметрами качества, возможности произвести у иностранных партнеров все же использует много зарубежного. Баланс нашли.

"Это привело к тому, что в первые годы динамика роста баллов незначительная, и может показаться, что она чисто символическая. Но это не так", - рассказал участник рынка.

И главное, разброс между минимальными и максимальными баллами за любую операцию небольшой, так как акцент сделан именно на производстве в России.

"Приоритет первого уровня как некоего эталона локализации очевиден", - поясняет эксперт.

Наиболее важным является то, что вводятся балльные требования по использованию сложнофункциональных блоков российской разработки, соглашается исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

"В результате формируется спрос на российские микропроцессорные ядра и СФ-блоки, появляются предпосылки для создания доверенной библиотеки СФ-блоков", - говорит Покровский.

В то же время, уверены в GS Group, предела совершенству нет, и уже сегодня просматриваются следующие шаги.