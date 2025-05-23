Российские производители ежегодно выпускают более 500 тыс. смартфонов и планшетов

Российские производители на сегодняшний момент выпускают более 500 тыс. смартфонов и планшетов в год, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний момент наши производители производят более 500 тыс. смартфонов и планшетов. Общая совокупная производственная мощность уже перевалила за 5,5 млн, то есть порядка 10% мощностей в этом плане сегодня только загружены", - сказал он.

Ранее замминистра заявлял, что российские смартфоны и планшеты в ближайшей перспективе будут конкурентоспособны и по стоимости, и по качеству. Он также отмечал, что на рынке уже представлены около 25 моделей отечественных мобильных устройств.