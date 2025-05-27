Путин шуткой ответил на идею сажать за нарушения в импортозамещении

Президент РФ Владимир Путин ответил шуткой про КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении.

В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ на это первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.