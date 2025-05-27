Путин шуткой ответил на идею сажать за нарушения в импортозамещении

Президент РФ Владимир Путин ответил шуткой про КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении.
В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ на это первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.
"Кто в КГБ работал, я или он? - поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. - Почему уголовные-то сразу? Финансовые надо вводить, экономические". "Если практика показывает, то нужно какое-то ужесточение. Нужен не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения, - продолжил президент. - Штрафы, конечно. Чтобы демотивировать нарушение этих норм. <...> Я полностью согласен. Прошу коллег это обязательно отработать". "Максим Станиславович, нужно обязательно на контроль взять. Чтобы коллеги это отработали. А потом мне скажите, как это работает", - обратился Путин к заместителю руководителя Администрации президента РФ Максиму Орешкину.