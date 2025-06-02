ВТБ перевел всех сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux

Банк ВТБ закончил масштабный проект импортозамещения зарубежной операционной системы Microsoft Windows на российскую платформу Astra Linux, сообщил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Всего во время внедрения, проходившего с середины 2023 года, для группы ВТБ у российского вендора было приобретено более 110 тыс. лицензий российской платформы. Проект перевода сотрудников ВТБ на отечественную операционную систему Astra Linux продолжался полтора года.

К началу 2025 года ВТБ также импортозаместил 95% системной IТ-инфраструктуры и порядка 91% прикладных решений в банке, уточнил Кулик.