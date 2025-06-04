Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных телевизоров

Минпромторг России предложил запретить государству закупать импортные телевизоры для собственных нужд. Об этом пишет «Коммерсантъ».
При этом директор STI Group по стратегическому развитию контрактного производства Кирилл Скворцов отметил, что сейчас отечественные производители телевизоров собирают эту технику исключительно из закупленных в Китае компонентов. При этом в реестр российской промышленной продукции Минпромторга включена только одна компания — ООО «Квант», которая в апреле 2025 года приостановила производство из-за нерентабельности.
По словам Скворцова, остальным предприятиям для включения в реестр придется заменить схему закупок компонентов, что приведет к росту себестоимости их продукции в несколько раз.
Ежегодно в России производится 2,4 млн телевизоров, из них госведомства приобретают только 18 тыс.
До этого сообщалось, что спрос на российские телевизоры вырос на 20–30% за год.