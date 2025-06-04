Мебельные предприятия в Москве наращивают производство

В Москве за первый квартал текущего года вырос на 7,3% индекс производства мебельной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

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По его словам, в этом году более 140 столичных мебельных компаний отгрузили заказчикам товары практически на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024 года.

"В частности, было произведено около 2,8 тысячи единиц металлической мебели хозяйственно-бытового назначения, свыше девяти тысяч единиц металлической офисной мебели, а также более 12 тысяч штук мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом", – приводит слова Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, столичный производитель "Феликс" завершил возведение производственного корпуса в Москве. Согласно прогнозам, его производство будет увеличено на 50%, также будет создано свыше 130 рабочих мест.

Строительство нового здания рядом с уже действующим производственно-складским комплексом происходило в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта при поддержке столичного правительства.

Ранее сообщалось, что московские фабрики продемонстрировали значительный рост объемов отгрузки одежды. За первый квартал 2025 года он составил 72,1% и превысил 33,1 миллиарда рублей.

Всего в Москве работают более 340 предприятий легкой промышленности с 11,5 тысячи сотрудников. Предприятия выпускают широкий ассортимент текстильных изделий, включая рубашки, футболки, брюки, куртки и многое другое. Продукция охватывает широкий ценовой диапазон.