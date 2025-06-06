В Госдуму хотят внести проект о «российской полке» в магазинах

В России готовятся к внесению в Госдуму законопроекта о специальных полках или витринах для продукции, которая произведена в России или странах ЕАЭС, в магазинах и на маркетплейсах. Об этом заявил РИА Новости член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам собеседника агентства, вопрос об этом возник давно — еще в 2023 году. Однако именно сейчас данная тема «близка к тому, чтобы перейти из черновиков в реальность», считает член думского комитета.

Так, в России могут принять соответствующий законопроект. По словам Говырина, если это произойдет, то в крупных торговых сетях и онлайн-ретейле появятся специальные полки или витрины для продукции, произведенной в России или в странах Евразийского экономического союза.

Он сообщил, что изначально идея касалась только товаров для дома и средств ухода за собой. Однако в процессе доработки авторы расширили сферу применения, а концепцию переименовали. Теперь это не просто «российская полка», а «национальная», которая включает продукцию не только российских, но и белорусских и казахстанских производителей.

По словам депутата, идея предлагаемого механизма заключается в том, чтобы не только советовать, но и требовать от продавцов физически выделять место для определенных товаров — например, с помощью специальных полок или яркой маркировки. Это поможет покупателям легче находить продукцию, произведенную в регионе или странах ЕАЭС, а производители получат стабильный канал продаж, указал собеседник.